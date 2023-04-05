Генштаб: в Херсонской области полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей

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"В Большой Кардашевке Херсонской области, из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта, почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Усилена проверка документов и мобильных телефонов", - отметили в Генштабе.

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В Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции для того, чтобы давя на людей в застенках, убедить их получить паспорт рф.