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Генштаб: в Херсонской области полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей

Генштаб: в Херсонской области полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Большой Кардашевке Херсонской области, из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта, почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Цитата

"В Большой Кардашевке Херсонской области, из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта, почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Усилена проверка документов и мобильных телефонов", - отметили в Генштабе.

Дополнение

В Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции для того, чтобы давя на людей в застенках, убедить их получить паспорт рф.

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