Генштаб: у Херсонській області повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів

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"У Великій Кардашівці Херсонської області, через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту, майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів", - зазначили у Генштабі.

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В Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для того, аби тиснучи на людей у катівнях, переконати їх отримати паспорт рф.