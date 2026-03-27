На фронте произошло более 160 боевых столкновений, враг запустил 3,8 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 163 боевых столкновения. Враг применил 3835 дронов-камикадзе и совершил 2658 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник совершил 44 авиационных удара – сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3835 дронов-камикадзе и совершил 2658 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отражали четыре вражеских штурма. Кроме этого, противник совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Зыбино, Малая Волчья и Охримовка.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Подолы, Новоосиново, Песчаное.

На Лиманском направлении с начала суток враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего.

На Славянском направлении противник шесть раз пытался продвинуться неподалеку Платоновки и в направлении Рай-Александровки и Резниковки. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг совершил три наступательных действия в сторону Марково и Красного.

На Константиновском направлении оккупанты 34 раза штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка, Софиевка. Четыре боестолкновения продолжаются.

Силы обороны с начала суток отбили 34 штурмовых действия врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподгороднее, Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается.

Сырский ездил к наступательной группировке на Юг - говорит, освобождено до 470 кв. км, у рф 11 тыс. потерь

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 82 оккупанта и 21 – ранен; уничтожено четыре единицы автомобильного транспорта, станция радиоэлектронной борьбы, пушка, повреждено шесть единиц автомобильного транспорта, пушка и 13 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 146 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в сторону населенных пунктов Александроград, Вербовое, Калиновское. Авиаудары получили Покровское и Левадное.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Зеленое, Зализничное и в районе Мирного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цветково, Новоселовка, Долинка, Широкое, Копани, Верхняя Терса.

На Ореховском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по Орехову и Преображенке.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с противником в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Оккупанты потеряли 1000 солдат и 2222 беспилотника за одни сутки