Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На фронті відбулось понад 160 бойових зіткнень, ворог запустив 3,8 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

Від початку доби ворог застосував 3835 дронів та здійснив 2658 обстрілів. Найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках.

На фронті відбулось понад 160 бойових зіткнень, ворог запустив 3,8 тис. дронів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 163 бойові зіткнення. Ворог застосував 3835 дронів-камікадзе та здійснив 2658 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник здійснив  44 авіаційні удари – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3835 дронів-камікадзе та здійснив 2658 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбивали чотири ворожі штурми. Крім цього, противник здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі п’ять із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Зибине, Мала Вовча, та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове, Піщане.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог вісім разів атакував позиції наших оборонців в напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього. 

На Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

На Костянтинівському напрямку окупанти 34 рази штурмували позиції наших оборонців в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка. Чотири боєзіткнення тривають.

Сили оборони з початку доби відбили 34 штурмові дії ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 82 окупанти та 21 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільного транспорту, станцію радіоелектронної боротьби, гармату, пошкоджено шість одиниць автомобільного транспорту, гармату та 13 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 146 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи у бік населених пунктів Олександроград, Вербове, Калинівське. Авіаударів зазнали Покровське та Левадне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Цвіткове, Новоселівка, Долинка, Широке, Копані, Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по Оріхову та Преображенці.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

