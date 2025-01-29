Генштаб подтвердил поражение Нижегородского НПЗ в российском кстово
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу в рф. В результате атаки БпЛА на объекте, обеспечивающем российскую армию, зафиксирован сильный пожар.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Нижегородского нефтеперерабатывающего завода в российском кстово, пишет УНН.
Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 29 января 2025 года поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (кстово, нижегородская область рф)
Этот НПЗ, как указано, задействован в обеспечении оккупационной армии рф.
"После удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта", - говорится в сообщении.
Результаты и масштабы повреждений, как отмечается, уточняются.
"Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины, будет продолжаться. Дальше будет... Слава Украине!" - отметили в Генштабе.
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