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Генштаб подтвердил поражение Нижегородского НПЗ в российском кстово

Генштаб подтвердил поражение Нижегородского НПЗ в российском кстово

Киев  •  УНН

 • 5890 просмотра

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Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу в рф. В результате атаки БпЛА на объекте, обеспечивающем российскую армию, зафиксирован сильный пожар.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Нижегородского нефтеперерабатывающего завода в российском кстово, пишет УНН.

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 29 января 2025 года поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (кстово, нижегородская область рф)

- сообщили в Генштабе в соцсетях.

Этот НПЗ, как указано, задействован в обеспечении оккупационной армии рф.

"После удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта", - говорится в сообщении.

Результаты и масштабы повреждений, как отмечается, уточняются.

"Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины, будет продолжаться. Дальше будет... Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

Четыре из четырех: дроны ГУР атаковали нефтебазу "лукойл" в нижегородской области - источники29.01.25, 08:37 • 15777 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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