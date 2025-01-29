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Генштаб підтвердив ураження Нижегородського НПЗ у російському кстово

Генштаб підтвердив ураження Нижегородського НПЗ у російському кстово

Київ • УНН

 • 27858 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по Нижегородському нафтопереробному заводу в РФ. Внаслідок атаки БпЛА на об'єкті, що забезпечує російську армію, зафіксовано сильну пожежу.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Нижегородського нафтопереробного заводу у російському кстово, пише УНН.

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 29 січня 2025 року уразили Нижегородський нафтопереробний завод (кстово, нижегородська область рф)

- повідомили у Генштабі у соцмережах.

Цей НПЗ, як вказано, задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф.

"Після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту", - ідеться у повідомленні.

Результати та масштаби пошкоджень, як зазначається, уточнюються.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Чотири з чотирьох: дрони ГУР атакували нафтобазу "лукойл" у нижегородській області - джерела 29.01.25, 08:37 • 28336 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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