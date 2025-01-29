Генштаб підтвердив ураження Нижегородського НПЗ у російському кстово

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Нижегородського нафтопереробного заводу у російському кстово, пише УНН.

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 29 січня 2025 року уразили Нижегородський нафтопереробний завод (кстово, нижегородська область рф) - повідомили у Генштабі у соцмережах.

Цей НПЗ, як вказано, задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф.

"Після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту", - ідеться у повідомленні.

Результати та масштаби пошкоджень, як зазначається, уточнюються.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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