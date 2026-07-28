Генштаб подтвердил поражение комбината "Приоритет" с функциями стратегической нефтебазы в Удмуртии
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили комбинат «Приоритет», который является стратегической нефтебазой росрезерва в Удмуртии. Также нанесены удары по складам в Крыму и Луганской области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение комбината "Приоритет", выполняющего функции крупной нефтебазы, в Удмуртии за более чем 1300 км от границы и складов противника, пишет УНН.
Детали
"27 июля и в ночь на 28 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", - указали в Генштабе.
27 июля нанесено поражение Федеральному государственному казенному учреждению (ФГКУ) комбинат "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики рф. Зафиксировано поражение цели и пожар на территории предприятия
Комбинат "Приоритет", как указано, входит в систему государственного материального резерва российской федерации (росрезерв) и является стратегическим объектом закрытого типа под военизированной охраной. Выполняет функции крупной нефтебазы государственного значения - предназначен для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд.
Объект расположен на расстоянии более 1300 км от украинской границы.
Также в Генштабе отметили, что "украинские воины поразили склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички (АР Крым)". "Также поражен склад беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Краснопоповки Луганской области", - говорится в сообщении Генштаба.
Зеленский подтвердил поражение экспортного терминала и нефтяных объектов в рф - от 250 до 1300 км от границы27.07.26, 10:57 • 4502 просмотра