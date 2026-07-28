Генштаб подтвердил поражение комбината "Приоритет" с функциями стратегической нефтебазы в Удмуртии

$44.860.0551.070.11
ukenru
Эксклюзив
07:45 • 5414 просмотра
Раннее вмешательство и реабилитация младенцев: как не пропустить важные изменения в развитииPhoto
06:33 • 19260 просмотра
На Буковине мужчина стрелял в полицейских, ранил двоих и сбежал, его разыскивают - полиция
05:59 • 27617 просмотра
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом - что в фокусеPhotoVideo
05:29 • 32947 просмотра
Администрация Трампа хочет растянуть $400 млн помощи Украине до 2029 года - Reuters
28 июля, 01:58 • 33410 просмотра
Иран и Оман продолжают переговоры о восстановлении судоходства через Ормузский пролив - Bloomberg
27 июля, 19:20 • 28484 просмотра
В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве, еще одного - ищутPhoto
Эксклюзив
27 июля, 15:23 • 84096 просмотра
Откроет ли Иран новый фронт против Украины - политолог объяснил, что стоит за угрозами Тегерана
27 июля, 14:11 • 96287 просмотра
Бывший государственный секретарь МИД организовал схему хищения более 37 млн грн пожертвований на поддержку Украины - НАБУVideo
27 июля, 14:04 • 91589 просмотра
Румыния высылает российского дипломата из-за залета дронов, вызвала своего посла в рф на консультацииPhoto
27 июля, 11:20 • 91206 просмотра
Организатора мероприятия с оружейной выставкой под Киевом отправили под арест без залога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
6.5м/с
61%
748мм
Популярные новости
День ВМФ в России прошёл как позорная имитация с путиным на фоне нарисованной лодки - ЦПД27 июля, 23:13 • 22315 просмотра
Россияне ночью атаковали жилой сектор Сум управляемыми авиабомбами — как минимум 4 раненых27 июля, 23:46 • 58493 просмотра
Австрия планирует увеличить срок военной службы из-за войны в Украине28 июля, 00:18 • 10964 просмотра
Польша может продать Болгарии обещанные Украине МиГ-29 - министр обороны28 июля, 00:52 • 16672 просмотра
ФИФА признала гол Сидни Кабрала из Кабо-Верде лучшим на ЧМ-2026Video28 июля, 01:27 • 8750 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов из кабачковPhoto27 июля, 17:13 • 103310 просмотра
Атака на консульство и удары по судам: о чем говорили на экстренном заседании СБ ООН, которое созвала Украина27 июля, 17:04 • 110719 просмотра
«Оленья луна» 29 июля: когда наступит и почему так называется27 июля, 14:58 • 104653 просмотра
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
27 июля, 08:06 • 140903 просмотра
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 93918 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 96938 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 172394 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 173436 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 205426 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 193210 просмотра
Актуальное
Холм
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Техника
Микоян МиГ-29

Генштаб подтвердил поражение комбината "Приоритет" с функциями стратегической нефтебазы в Удмуртии

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

Силы обороны Украины поразили комбинат «Приоритет», который является стратегической нефтебазой росрезерва в Удмуртии. Также нанесены удары по складам в Крыму и Луганской области.

Генштаб подтвердил поражение комбината "Приоритет" с функциями стратегической нефтебазы в Удмуртии

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение комбината "Приоритет", выполняющего функции крупной нефтебазы, в Удмуртии за более чем 1300 км от границы и складов противника, пишет УНН.

Детали

"27 июля и в ночь на 28 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", - указали в Генштабе.

27 июля нанесено поражение Федеральному государственному казенному учреждению (ФГКУ) комбинат "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики рф. Зафиксировано поражение цели и пожар на территории предприятия

- сообщили в Генштабе.

Комбинат "Приоритет", как указано, входит в систему государственного материального резерва российской федерации (росрезерв) и является стратегическим объектом закрытого типа под военизированной охраной. Выполняет функции крупной нефтебазы государственного значения - предназначен для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд.

Объект расположен на расстоянии более 1300 км от украинской границы.

Также в Генштабе отметили, что "украинские воины поразили склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички (АР Крым)". "Также поражен склад беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Краснопоповки Луганской области", - говорится в сообщении Генштаба.

Зеленский подтвердил поражение экспортного терминала и нефтяных объектов в рф - от 250 до 1300 км от границы27.07.26, 10:57 • 4502 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Луганская область
Крым