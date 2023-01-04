Генштаб подтвердил огневое поражение живой силы оккупантов в Токмаке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми, передает УНН.
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Кроме этого, украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки осуществили огневое поражение пункта управления, 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники и склада боеприпасов врага.
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