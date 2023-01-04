Генштаб подтвердил огневое поражение живой силы оккупантов в Токмаке

Детали

Кроме этого, украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки осуществили огневое поражение пункта управления, 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники и склада боеприпасов врага.

Дополнение

В Крыму в районе Бельбека гремели взрывы. Так называемый "губернатор Севастополя" михаил развожаев утверждает, что якобы системы ПВО сбили два БПЛА.