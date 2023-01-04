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Генштаб підтвердив вогневе ураження живої сили окупантів у Токмаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Генеральний Штаб Збройних Сил України підтвердив вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими, передає УНН.

Генштаб підтвердив вогневе ураження живої сили окупантів у Токмаку

Деталі

Окрім цього, українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, 2 районів зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога.

Доповнення

У Криму в районі Бельбека гриміли вибухи. Так званий "губернатор Севастополя" михайло развожаєв стверджує, що нібито системи ППО збили два БПЛА.

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