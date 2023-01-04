Генштаб підтвердив вогневе ураження живої сили окупантів у Токмаку

Деталі

Окрім цього, українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, 2 районів зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога.

Доповнення

У Криму в районі Бельбека гриміли вибухи. Так званий "губернатор Севастополя" михайло развожаєв стверджує, що нібито системи ППО збили два БПЛА.