Генштаб: оккупанты вели штурмовые действия в районе Углегорской ТЭС, успеха не имели

ukru
09:00 • 36108 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 110084 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122231 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111158 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140960 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139657 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113984 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107065 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93533 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111498 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 72797 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 52346 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 61878 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 51436 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 48737 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 36108 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 48737 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238464 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268366 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205298 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 2496 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 110084 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102645 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120457 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122866 просмотра
Актуальное
Генштаб: оккупанты вели штурмовые действия в районе Углегорской ТЭС, успеха не имели

Генштаб: оккупанты вели штурмовые действия в районе Углегорской ТЭС, успеха не имели

Киев • УНН

 • 139213 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигоря и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел. Нанес ракетно-авиационных ударов неподалеку от Берестового, пишет УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях без изменений.

На Северском направлении враг периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершал обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чепиль, Вернополье, Новая Дмитровка и других. Нанес авиаудар неподалеку от Богородичного.

На Донецком направлении подразделения противника произвели обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северск, Верхнекамянское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других. Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекамянское, Спирное и Серебрянка наши защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигоря и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Камянка, Авдеевка, Красногоровка, Новомыхайловка, Камянское, Малые Щербаки, Пречистовка. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли.

Противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов спутниковой связи.

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиаудар у Потемкиного. Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня вел воздушную разведку БПЛА.

Корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Институт изучения войны: оккупанты не имеют территориальных успехов и затягивают войну в Украине

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы