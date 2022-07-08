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Генштаб: оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе Спорного

Генштаб: оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе Спорного

Киев • УНН

 • 144472 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в составе и деятельности подразделений вооруженных сил республики беларусь в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонительных действий. Враг совершал обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяжье, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Нанес авиаудар неподалеку от Петровки.

Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении враг оказывал огненное влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.

В районе Богородичное нанесли врагу потери, во время его очередной попытки наступления и отбросили оккупантов назад.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григоровки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекамянского, Звановки и Раздолевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекамянского, имеет частичный успех.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спирное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Опросное, Торецко, Зайцево, Кодема, Клиновое, Нью-Йорк. Нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.

Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии столкновения из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Оказывает систематическое огневое воздействие из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий наших войск.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить огненное поражение по скоплениям живой силы, военной технике и складам боеприпасов российских оккупантов.

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