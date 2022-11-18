Генштаб: оккупанты минувших суток обстреляли Украину более 80 раз

Детали

Начались 268 сутки российского военного широкомасштабного вторжения в Украину.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населённые пункты, что недалеко от линии столкновения. За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.

Напомним

Военнослужащие Украины за прошедшие сутки отбили атаки российской оккупационной армии в районе 9-ти населенных пунктов Донбасса.