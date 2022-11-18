Генштаб: оккупанты минувших суток обстреляли Украину более 80 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генштаб в утреннем отчете сообщил, что за прошедшие сутки российская оккупационная армия нанесла удары на территории Украины более 80 раз, передает УНН.
Детали
Начались 268 сутки российского военного широкомасштабного вторжения в Украину.
Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населённые пункты, что недалеко от линии столкновения. За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.
Напомним
Военнослужащие Украины за прошедшие сутки отбили атаки российской оккупационной армии в районе 9-ти населенных пунктов Донбасса.