Генштаб: окупанти минулої доби обстріляли Україну понад 80 разів

Деталі

Розпочалася 268 доба російського воєнного широкомасштабного вторгнення в Україну.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області; Вільнянськ Запорізької області; Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині; Очаків Миколаївської області та Одеса.

Нагадаємо

Військовослужбовці України минулої доби відбили атаки російської окупаційної армії в районі 9-ти населених пунктах Донбасу.