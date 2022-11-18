Генштаб: окупанти минулої доби обстріляли Україну понад 80 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Генштаб у ранковому звіті повідомив, що протягом минулої доби російська окупаційна армія завдала ударів на території України понад 80 разів, передає УНН.
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Розпочалася 268 доба російського воєнного широкомасштабного вторгнення в Україну.
Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області; Вільнянськ Запорізької області; Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині; Очаків Миколаївської області та Одеса.
Нагадаємо
Військовослужбовці України минулої доби відбили атаки російської окупаційної армії в районі 9-ти населених пунктах Донбасу.