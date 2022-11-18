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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 27473 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 58349 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 97142 перегляди

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31 березня, 15:02 • 126759 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 175449 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 196317 перегляди

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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Генштаб: окупанти минулої доби обстріляли Україну понад 80 разів

Генштаб: окупанти минулої доби обстріляли Україну понад 80 разів

Київ • УНН

 • 304967 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Генштаб у ранковому звіті повідомив, що протягом минулої доби російська окупаційна армія завдала ударів на території України понад 80 разів, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 268 доба російського воєнного широкомасштабного вторгнення в Україну.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області; Вільнянськ Запорізької області; Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині; Очаків Миколаївської області та Одеса.

Нагадаємо

Військовослужбовці України минулої доби відбили атаки російської окупаційної армії в районі 9-ти населених пунктах Донбасу.

Українські Національні Новини

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