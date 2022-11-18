ЗСУ минулої доби відбили атаки росіян в районі 9-ти населених пунктах Донбасу, — Генштаб

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Розпочалася 268 доба російського воєнного широкомасштабного вторгнення в Україну.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках та постійно веде повітряну розвідку.

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"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Військовослужбовці ЗСУ на півдні та сході України знищили 11 складів з боєкомплектом і одну базу російської армії.