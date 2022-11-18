ВСУ за прошлые сутки отбили атаки россиян в районе 9-ти населенных пунктов Донбасса, — Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генштаб в утреннем отчете сообщил, что военнослужащие Украины за прошедшие сутки отбили атаки российской оккупационной армии в районе 9-ти населенных пунктов Донбасса, пишет УНН.
Детали
Начались 268 сутки российского военного широкомасштабного вторжения в Украину.
Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны в отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и постоянно ведет воздушную разведку.
Цитата
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекамянское, Спорное, Опросное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области", — говорится в сообщении.
Напомним
Военнослужащие ВСУ на юге и востоке Украины уничтожили 11 складов с боекомплектом и одну базу русской армии.