ВСУ за прошлые сутки отбили атаки россиян в районе 9-ти населенных пунктов Донбасса, — Генштаб

Детали

Начались 268 сутки российского военного широкомасштабного вторжения в Украину.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны в отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и постоянно ведет воздушную разведку.

Цитата

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекамянское, Спорное, Опросное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним

Военнослужащие ВСУ на юге и востоке Украины уничтожили 11 складов с боекомплектом и одну базу русской армии.