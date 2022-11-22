Генштаб: оккупанты минувших суток обстреляли Украину более 65 раз

Детали

Начались 272 сутки российского военного полномасштабного вторжения в Украину.

Враг не прекращает обстрел позиции наших войск и населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Продолжает огненное поражение по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

Цитата

"За минувшие сутки противник нанес 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое в Запорожской области", — пишет Генштаб.

Напомним

Военнослужащие Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 13 населенных пунктов Донбасса.