Генштаб: оккупанты минувших суток обстреляли Украину более 65 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Генеральный Штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что оккупанты минувших суток обстреляли Украину более 65 раз, пишет УНН.
Детали
Начались 272 сутки российского военного полномасштабного вторжения в Украину.
Враг не прекращает обстрел позиции наших войск и населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Продолжает огненное поражение по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
Цитата
"За минувшие сутки противник нанес 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое в Запорожской области", — пишет Генштаб.
Напомним
Военнослужащие Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 13 населенных пунктов Донбасса.