Генштаб: окупанти минулої доби обстріляли Україну понад 65 разів

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Розпочалася 272 доба російського воєнного повномасштабного вторгнення в Україну.

Ворог не припиняє обстріли позиції наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Продовжує вогневе ураження по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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"За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 13 населених пунктах Донбасу.