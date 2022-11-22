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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Генштаб: окупанти минулої доби обстріляли Україну понад 65 разів

Генштаб: окупанти минулої доби обстріляли Україну понад 65 разів

Київ • УНН

 • 319842 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Генеральний Штаб ЗСУ у ранковому зведені повідомив, що окупанти минулої доби обстріляли Україну понад 65 разів, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 272 доба російського воєнного повномасштабного вторгнення в Україну.

Ворог не припиняє обстріли позиції наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Продовжує вогневе ураження по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Цитата

"За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 13 населених пунктах Донбасу.

Українські Національні Новини

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