Генштаб обновил карту: половина боев пришлась на Покровское и Лиманское направления

172 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, половина из них - на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 29 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 90 авиаударов, сбросил 149 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5 922 обстрела, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3 859 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, склад боеприпасов и два артиллерийских средства противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 308 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

На Сиверском направлении наши воины остановили четыре атаки противника вблизи Григорьевки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дылеевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоекономическое, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: за сутки россияне недосчитались более тысячи солдат, 4 танков и 2 крылатых ракет