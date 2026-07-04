Генштаб обновил карту: четверть боёв пришлась на три направления, больше всего на Константиновском
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 268 боевых столкновений. Наиболее активно враг действовал на Константиновском, Славянском и Покровском направлениях.
Более четверти из 268 боев на фронте за минувшие сутки произошли на трех направлениях - наиболее активно враг действовал на Константиновском направлении, где было 27 атак, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 4 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 268 боевых столкновений
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 93 авиационных удара, сбросив 273 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 10106 дронов-камикадзе и совершил 3087 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, шесть артиллерийских средств и пять пунктов управления БПЛА противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло шесть боестолкновений с противником, агрессор совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Хатнего, Лимана, Старицы, Артильного и в направлении населенных пунктов Избицкое, Бочковое.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в направлении Купянска, Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман, Шийковка, Ставки, Дробышево, Диброва и в районе Озерного.
На Славянском направлении противник штурмовал 26 раз, в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закитного.
На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Малиновки.
На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Иванополье, Ильиновка, Степановка.
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На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирное, Новопавловка, Ивановка, Шевченко, Сергеевка.
На Александровском направлении враг один раз атаковал в районе населенного пункта Березовое.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в районе Доброполья и в направлении населенных пунктов Цветковое, Рождественка, Воздвиженка и Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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