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Генштаб обновил карту: четверть боёв пришлась на три направления, больше всего на Константиновском

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 268 боевых столкновений. Наиболее активно враг действовал на Константиновском, Славянском и Покровском направлениях.

Генштаб обновил карту: четверть боёв пришлась на три направления, больше всего на Константиновском

Более четверти из 268 боев на фронте за минувшие сутки произошли на трех направлениях - наиболее активно враг действовал на Константиновском направлении, где было 27 атак, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 4 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 268 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 93 авиационных удара, сбросив 273 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 10106 дронов-камикадзе и совершил 3087 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, шесть артиллерийских средств и пять пунктов управления БПЛА противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло шесть боестолкновений с противником, агрессор совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Хатнего, Лимана, Старицы, Артильного и в направлении населенных пунктов Избицкое, Бочковое.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в направлении Купянска, Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Дружелюбовка, Новоселовка, Лиман, Шийковка, Ставки, Дробышево, Диброва и в районе Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 26 раз, в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка, Иванополье, Ильиновка, Степановка.

Заявление путина о полном захвате Константиновки является ложью - ISW04.07.26, 06:35 • 8474 просмотра

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирное, Новопавловка, Ивановка, Шевченко, Сергеевка.

На Александровском направлении враг один раз атаковал в районе населенного пункта Березовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в районе Доброполья и в направлении населенных пунктов Цветковое, Рождественка, Воздвиженка и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российские войска за сутки потеряли почти 1200 солдат и 1768 БпЛА - Генштаб04.07.26, 08:02 • 2054 просмотра

Юлия Шрамко

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