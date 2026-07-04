российские войска за сутки потеряли почти 1200 солдат и 1768 БпЛА - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 3 июля российские войска потеряли 1190 человек и 1768 беспилотников. Общие потери рф с начала войны превысили 1,4 млн человек.
За сутки 3 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1190 солдат и 1768 БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1408340 (+1190) человек ликвидировано
- танков ‒ 12074 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 24869 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 45325 (+100)
- РСЗО ‒ 1913 (+1)
- средства ПВО ‒ 1469 (+6)
- самолетов ‒ 436 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 389110 (+1768)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1815 (+6)
- корабли / катера ‒ 33 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 115644 (+407)
- специальная техника ‒ 4385 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 4847 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
В июне 2026 года потери россии в артиллерии были наибольшими за все время широкомасштабного вторжения. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение прошлого месяца поражено 2 074 единицы этого вооружения.
Количество ликвидированных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб28.06.26, 07:47 • 11479 просмотров