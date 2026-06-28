Количество ликвидированных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб
Киев • УНН
За 27 июня российские потери составили 1250 человек и 1889 беспилотников. Общие потери с 24.02.22 по 28.06.26 превысили 1,4 млн человек.
За сутки 27 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1250 солдат и 1889 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1400970 (+1250) человек ликвидировано
- танков ‒ 12063 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 24844 (+9)
- артиллерийских систем ‒ 44920 (+63)
- РСЗО ‒ 1901 (+2)
- средства ПВО ‒ 1454 (+7)
- самолетов ‒ 436 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 377500 (+1889)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1754 (+14)
- кораблей / катеров ‒ 33 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 113135 (+501)
- специальная техника ‒ 4360 (+7)
- крылатые ракеты ‒ 4790 (0)
Данные уточняются.
Напомним
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