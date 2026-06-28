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Количество ликвидированных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб

Киев • УНН

 • 3038 просмотра

За 27 июня российские потери составили 1250 человек и 1889 беспилотников. Общие потери с 24.02.22 по 28.06.26 превысили 1,4 млн человек.

Количество ликвидированных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб

За сутки 27 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1250 солдат и 1889 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1400970 (+1250) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12063 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 24844 (+9)
        • артиллерийских систем ‒ 44920 (+63)
          • РСЗО ‒ 1901 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1454 (+7)
              • самолетов ‒ 436 (0)
                • вертолетов ‒ 353 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 377500 (+1889)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 1754 (+14)
                      • кораблей / катеров ‒ 33 (0)
                        • подводных лодок ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 113135 (+501)
                            • специальная техника ‒ 4360 (+7)
                              • крылатые ракеты ‒ 4790 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

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