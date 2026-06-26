Украина лишает россию плацдарма в Крыму - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба за деоккупацию Крыма остается приоритетом государственной политики, подчеркнув неразрывную связь между справедливостью для Украины и справедливостью для крымскотатарского народа. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ни один человек на земле не скажет, что мы за Крым не боремся и что мы о Крыме забыли. Каждый день доказывает, что Украина помнит о каждой своей части, о каждом своем человеке и действительно бьется ради справедливости для всего нашего государства и каждой его неотъемлемой части - написал Зеленский в Телеграм по случаю Дня крымскотатарского флага.

Президент подчеркнул, что Россия принесла в Украину свою войну сначала именно в Крым, и теперь украинской активностью – санкциями средней дальности против российского оккупанта, планом дальнобойных санкций и всеми другими формами давления на агрессора – Украина делает все, чтобы принудить Россию к окончанию войны и к восстановлению справедливости.

И именно Крым – в центре этой нашей политики гарантирования справедливости. Россия превратила Крым в плацдарм для захватнических операций против других частей нашего государства и против других стран. Россия очень долго пыталась нормализовать свою войну и заставить Украину, всю Европу и мир привыкнуть, что ее агрессию якобы не остановить и справедливость якобы не восстановить - подчеркнул он.

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Сегодня Украина лишает Россию этого плацдарма и ставит точку на ее попытках нормализовать войну. И когда мы это делаем, мы помним, что справедливость для Украины означает справедливость и для Крымскотатарского народа. Народа, который был вынужден пройти через депортацию и десятилетия издевательств. Народа, который смог вернуться на родину, но чей дом россияне снова попытались украсть. Народа, который сохраняет свою жизненную силу и является неотъемлемой частью нашего общества - написал Президент.

По его словам, в День чествования крымскотатарского флага, который объединяет весь Крымскотатарский народ, Украина утверждает, что борется за себя и за все свои земли, защищает справедливость для себя и всех своих людей – каждого и каждую, для кого вся Украина и Крым – это родной дом.

"Должны остановить российскую агрессию. Должны вернуть на свободу всех тех, кто сейчас в российской неволе. Должны гарантировать безопасность и надежный мир всему нашему государству и всем нашим людям", – подчеркнул президент.

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