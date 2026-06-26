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Зеленский заявил, что Украина готова к встречам, но шаг к миру должна сделать Россия

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

Президент Зеленский заявил о готовности Украины к встречам лидеров для завершения войны, но подчеркнул, что Россия должна сделать первый шаг к миру. Он отметил, что войну начала Россия и она должна её закончить.

Зеленский заявил, что Украина готова к встречам, но шаг к миру должна сделать Россия

Украина заявила о готовности к возможным встречам на уровне лидеров и обсуждению завершения войны, однако шаг к этому должна сделать и Россия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Украинские воины ежедневно доказывают силу украинской меткости. Дальнобойные санкции Украины, санкции средней дальности полностью реализуются. Это наши справедливые ответы России за эту войну – войну, которую Россия начала и которую должна Россия закончить", - отметил он.

Глава государства заявил, что Россия должна забрать войну с собой из Украины – "нам война не нужна".

"Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна, и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы Россия сделала этот шаг к миру", - подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто вместе с государством подталкивает Россию к дипломатии и помогает защищать Украину, защищать человеческую жизнь.

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Ольга Розгон

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