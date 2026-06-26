Зеленский заявил, что Украина готова к встречам, но шаг к миру должна сделать Россия

Украина заявила о готовности к возможным встречам на уровне лидеров и обсуждению завершения войны, однако шаг к этому должна сделать и Россия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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"Украинские воины ежедневно доказывают силу украинской меткости. Дальнобойные санкции Украины, санкции средней дальности полностью реализуются. Это наши справедливые ответы России за эту войну – войну, которую Россия начала и которую должна Россия закончить", - отметил он.

Глава государства заявил, что Россия должна забрать войну с собой из Украины – "нам война не нужна".

"Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна, и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы Россия сделала этот шаг к миру", - подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто вместе с государством подталкивает Россию к дипломатии и помогает защищать Украину, защищать человеческую жизнь.

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