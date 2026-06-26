Санкции против компаний ВПК рф и предателей-коллаборантов - Зеленский подписал указы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против субъектов, обслуживающих российский ВПК, и введении санкций в отношении предателей-коллаборантов. Об этом сообщается на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Как отмечается, первый указ касается продления санкций против компаний и их основателей, которые производят и модернизируют российское огнестрельное оружие, создают дроны и системы обмена данными для оккупантов, осуществляют метеорологическое и информационно-техническое обеспечение российской авиации.

Второй санкционный пакет содержит 67 физических и одно юридическое лицо, которые поддерживают вооруженную агрессию россии и служат рф на временно оккупированных территориях. Среди них - так называемые министры, депутаты, судьи.

В частности, директор детского сада Раиса Прилипко, которая помогала похищать и незаконно перемещать детей с временно оккупированных территорий Донетчины в россию.

Также - руководитель агрофирмы "МИР" Иван Доценко, призывавший представителей бизнеса и аграриев Херсонщины служить врагу, и предприятие "Союзметалсервис", которое обеспечивает работу незаконно захваченных оккупантами металлургических, коксохимических и угольных предприятий Донетчины и Луганщины.

Каждый, кто помогает россии вести войну против Украины - на поле боя, в кабинетах оккупационных администраций или в информационном пространстве - должен быть готов к новым санкциям. Санкционное давление на таких лиц будет только расти как в Украине, так и в других странах мира