В Киеве подняли флаг крымских татар в честь Дня флага - фоторепортаж

В пятницу, 26 июня, по случаю Дня крымскотатарского флага у здания Министерства иностранных дел Украины подняли национальный стяг крымских татар. Отныне он будет развеваться рядом с государственным сине-желтым флагом, а также с флагами Европейского Союза, Вооруженных Сил, Национальной Гвардии и других подразделений Сил обороны Украины, которые также развеваются рядом со зданием. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Детали

На церемонии поднятия флага присутствовали:

Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины;

Мустафа Джемилев - народный депутат Украины, один из лидеров крымскотатарского народа, Герой Украины, бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа;

Рефат Чубаров - нынешний председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Наш фотокорреспондент публикует кадры с места событий.

Фото: Андрей Ходьков

Дополнительно

Однако не только у здания МИД был поднят этот флаг: аналогичное мероприятие состоялось у здания Киевской городской государственной администрации.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Олег Куявский отметил, что стяг крымскотатарского народа является символом несокрушимости, борьбы за свободу и права коренного народа Украины. Он добавил, что в условиях российской оккупации Крыма празднование Дня крымскотатарского флага приобретает особое значение.

Что известно о национальном флаге крымских татар

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что крымскотатарский флаг - это полотно голубого цвета с золотым знаком в виде тамги в левом верхнем углу. Голубой цвет символизирует чистое небо и мир, а однотонный фон - единство народа.

По словам историка Гульнары Абдулаевой, этот флаг существовал еще во времена Крымского ханства, однако никогда не использовался в походах. Также его называют "мала кок", то есть он голубого, а не синего цвета.

Знак на флаге - тамга, или "тарак-тамга" - является родовым символом династии Гиреев, которая правила Крымским ханством с 15 по 18 век. Также этот знак украшал монеты и печати ханства, а его отпечаток до сих пор сохранился на стенах Ханского дворца в Бахчисарае.

В 20 веке тамга стала символом всего крымскотатарского народа. В 1917 году, во время первого Курултая - общенационального съезда - в Бахчисарайском дворце был утвержден и флаг. Это сделал муфтий Крыма Номан Челебиджихан, который впоследствии станет первым председателем правительства Крымской Народной Республики.

Но уже в 1918 году полуостров захватили российские большевики. Крымская Народная Республика и ее органы власти были ликвидированы, а Челебиджихан был убит.

Такая же участь ожидала и других деятелей крымскотатарского национального движения - аналогично большевики поступили с другими национально-освободительными движениями на территории бывшей российской империи. Не миновало это и украинцев.

В советский период национальные символы крымскотатарского народа, как и других порабощенных СССР национальностей, были запрещены как "буржуазно-националистические". Лишь после восстановления Независимости Украины в 1991 году голубой стяг с золотой тамгой в верхнем левом углу был восстановлен в качестве флага крымскотатарского народа.

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