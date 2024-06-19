Генштаб о ситуации на фронте: враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, количество боевых столкновений возросло до 95

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 95, враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий. Об этом говорится в сводке Генштаба на 19:00, передает УНН.

С начала дня враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 95 - указано в сводке.

На Харьковском направлении захватчики за день четыре раза без успеха атаковали в районе Волчанска и Липцев. В два дня российские террористы нанесли коварный удар четырьмя КАБами по гражданской инфраструктуре Харькова и его окрестностей.

На Купянском направлении наши защитники с начала суток отбивали 10 штурмовых действий оккупационных войск возле Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. В настоящее время там продолжаются еще два боестолкновения. По Новоосиновому оккупационные войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными бомбами, по населенным пунктам Ковшаровка – двумя бомбами, а по селу Пристин – одной.

На Лиманском направлении противник в течение дня тоже 10 раз атаковал в районах Тернов, Макеевки и Грековки. Один бой еще продолжается. По населенному пункту Григоровка вражеская авиация нанесла удар двумя КАБами. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 88 оккупантов, две ББМ, 75 БПЛА и два автомобиля.

На Северском направлении, вблизи Верхнекаменского и Раздолевки, агрессор шесть раз штурмовал позиции Сил обороны. Две атаки наши воины отбили, еще четыре – продолжаются. Ситуация напряженная.

На Краматорском направлении количество атак противника возросло до 17. Враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону в районах Ивановского, Нового, Калиновки, Северного, Андреевки и Богдановки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, 13 штурмовых действий отбиты, еще четыре продолжаются. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 128 оккупантов, восемь ББМ и пять автомобилей.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 36 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Успеха не имели 30 штурмов агрессора, еще шесть вражеских атак – продолжаются.

За сегодня 10 боевых столкновений произошло на Кураховском направлении. Наши защитники отбили шесть атакующих действий войск агрессора, еще четыре – продолжаются. Авиационного удара КАБами подверглась Константиновка.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - резюмировали в Генштабе.

Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении захватчики совершили уже 28 атак