Генштаб о ситуации на фронте: произошло 59 боевых столкновений, на Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 59 боевых столкновений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

"От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Басовка, Блешня, Гай, Ореховка, Прогресс, Бачевск, Середина Буда, Поповка, Карповичи. К тому же россияне нанесли семь авиаударов по Заруцкому, Беловодам и Юнаковке", - говорится в сводке.

По уточненной информации, на Харьковском направлении противник совершил атаку возле Волчанска, где до сих пор продолжается один бой.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Табаевки.

На Лиманском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших защитников неподалеку от Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Шесть боев завершены, один - продолжается.

На Северском направлении в течение дня произошло девять боестолкновений. Захватническая армия наступала в сторону Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Силы обороны остановили восемь атак, сейчас отражают атаку россиян возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил пять штурмовых действий неподалеку Часового Яра и Ступочек. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 12 - наступали возле Белой Горы, Дилиевки, Нью-Йорка и Торецка. Десять атак отбиты, еще две - продолжаются.

Кроме этого, захватчики нанесли восемь авиаударов, сбросив 16 КАБов, по Константиновке и Торецку.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанное, Зеленое Поле и Яснобродовка. Украинские защитники сдерживают натиск войск рф и отбили 12 атак, семь боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес пять авиаударов по Гродовке и Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Парасковиевки и Константиновки. Сейчас продолжается один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Времовском направлении противник, привлекая авиацию, ударил четырьмя КАБами в районы населенных пунктов Угледар и Водяное. Также штурмовал наши позиции у Водяного. Вражеская атака до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев неподалеку от Малой Токмачки.

На других направлениях фронта - без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

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