Эксклюзив
15:56 • 44614 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 44940 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 102078 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 102414 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 93053 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 141271 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74072 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47023 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46093 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56622 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 119 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском и Лиманском направлениях

Киев • УНН

 • 240 просмотра

С начала суток произошло 119 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, задействовав 1724 дрона-камикадзе и совершив 4015 обстрелов. На Покровском направлении уничтожено 174 оккупанта.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 119 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском и Лиманском направлениях

Всего с начала этих суток произошло 119 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Лиманском направлениях. Как сообщили в Генштабе, оккупанты применили для поражения 1 724 дрона-камикадзе, передает УНН.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 104 управляемые авиабомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 1 724 дрона-камикадзе и совершили 4 015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боестолкновений с российскими захватчиками.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении — в районах Волчанска и Фиголевки, сейчас продолжается один бой.

На Купянском направлении противник совершил девять попыток наступления в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении Силы обороны отбивали 19 штурмовых действий в районах Зеленой Долины, Карповки, Ямполовки, Колодязей, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Григоровки и Ольговки. Еще два боя до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах Григоровки и Федоровки, но был отбит.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения оккупантов атаковали в районе Орехово-Васильевки и в направлениях Новомарково и Ступочек. Украинские подразделения отбили все пять атак.

На Торецком направлении произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дылеевки, Торецка, Щербиновки, Александро-Калиново и Русиного Яра. Сейчас продолжается один бой.

На Покровском направлении с начала суток противник 29 раз атаковал в районах Полтавки, Бойковки, Николаевки, Новоекономического, Родинского, Сухецкого, Лысовки, Заповедного, Зверового, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута и Орехового. Наши защитники сдерживают натиск противника, бои до сих пор продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 174 оккупанта, из которых 122 — безвозвратно. Также уничтожены пушка, восемь автомобилей, 32 БпЛА, два терминала спутниковой связи и два пункта управления БпЛА. Поражены также четыре автомобиля, три артиллерийские системы и 11 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили десять атак захватчиков в районах Филии, Толстого, Зеленого Поля, Вольного Поля, Камышевахи, Воскресенки и в направлении Новоивановки. Еще два боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки захватчиков вблизи Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война
Украина