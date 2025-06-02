Генштаб о ситуации на фронте: 67 боевых столкновений, самое горячее на Покровском направлении
Киев • УНН
Силы обороны Украины сдерживают врага, наибольшая активность которого наблюдается на Покровском направлении. Отражены атаки возле Волчанска, продолжаются бои на Купянском и Лиманском направлениях.
Силы обороны Украины сдерживают наступление оккупантов. В настоящее время количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 67. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Харьковском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в районе Волчанска. Авиационный удар враг нанес по населенному пункту Волчанские Хутора.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и Зеленый Гай. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григоровки; три боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Северском направлении враг безуспешно атаковал вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили три наступательные действия противника.
На Торецком направлении с начала суток произошло пять боестолкновений в районах населенных пунктов Дылеевка, Плещеевка, Торецк и в направлении Яблоновки. Силы обороны отбили все атаки противника.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 23 попытки оттеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лысовка, Даченское, Удачное, Новосергеевка, Муравка и в направлении Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, пять боестолкновений продолжаются. Авиационный удар враг нанес по Миролюбовке.
На Новопавловском направлении произошло двенадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Константинополь, Одрадное, Новоселка, Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара; два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационный удар враг нанес по району населенного пункта Новополь.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Ольговское, Полтавка, Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Орехов, Новоандреевка.
На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Ольговка.
На Курском направлении сегодня произошло 12 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 14 КАБ, совершил 70 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, в частности два — из реактивных систем залпового огня.
На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
Потери врага по состоянию на 2 июня 2025 – Генштаб ВСУ02.06.25, 08:00 • 3310 просмотров