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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
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Генштаб про ситуацію на фронті: 67 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Сили оборони України стримують ворога, найбільша активність якого спостерігається на Покровському напрямку. Відбито атаки біля Вовчанська, тривають бої на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Генштаб про ситуацію на фронті: 67 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Сили оборони України стримують наступ окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 67. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в районі Вовчанська. Авіаційного удару ворог завдав по населеному пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та Зелений Гай. Чотири боєзіткнення досі тривають

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напряму Григорівки; три боєзіткнення досі тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог безуспішно атакував поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони в бік Білої Гори. Наші захисники зупинили три наступальні дії противника.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк та в напрямку Яблунівки. Сили оборони відбили всі атаки противника.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Удачне, Новосергіївка, Муравка та у напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, п’ять боєзіткнень тривають. Авіаційного удару ворог завдав по Миролюбівці.

На Новопавлівському напрямку відбулося дванадцять ворожих атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара; два боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаційного удару ворог завдав по району населеного пункту Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Оріхів, Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ольгівка.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 12 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 14 КАБ, здійснив 70 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ02.06.25, 08:00 • 3338 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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