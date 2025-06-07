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Генштаб о ситуации на фронте: 119 боестолкновений, самое горячее на Покровском направлении – 45 атак

Киев • УНН

 • 350 просмотра

С начала суток на фронте произошло 119 боевых столкновений. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где зафиксировано 45 атак.

Генштаб о ситуации на фронте: 119 боестолкновений, самое горячее на Покровском направлении – 45 атак

В общем, с начала суток произошло 119 боевых столкновений. На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 45 попыток вытеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

За сегодня на Харьковском направлении украинские защитники отбили один штурм оккупантов вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении идет бой в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 16 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и в направлении Белой Горы и Предтечиного.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал неподалеку от Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 45 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Горехово, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 38 атак. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудары получили населенные пункты Сухой Яр и Новоэкономическое.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Богатырь, Веселое, Бурлацкое и Вольное Поле. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационные удары получили населенные пункты Шевченко, Камышеваха, Малиевка, Ольговское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи Малиновки, еще три боестолкновения продолжаются. В то же время захватчики нанесли авиаудары по Железнодорожному.

Наши войска остановили один вражеский штурм на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвигаться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг предпринял две попытки продвинуться вперед — успеха не имел.

На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще четыре столкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес 16 авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 33 управляемые авиабомбы и совершил 101 артиллерийский обстрел.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

1120 пехотинцев, 15 танков и вертолет: Генштаб ВСУ обнародовал потери противника за сутки на фронте07.06.25, 08:39 • 3220 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Украина
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