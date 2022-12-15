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Генштаб: не исключено, что лукашенко готовится к участию в войне против Украины

Генштаб: не исключено, что лукашенко готовится к участию в войне против Украины

Киев • УНН

 • 517744 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В беларуси продолжается набор в подразделения терробороны, а власти ввели смертную казнь для военнослужащих и чиновников. Вполне возможно, что такие действия лукашенко являются одним из шагов в рамках подготовки участия в войне против Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Пограничный государственный комитет беларуси до 1 марта 2023 года продлил ограничение на въезд и пребывание граждан в приграничной полосе в районах Гомельской области, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины. По имеющимся данным, в приграничных с Украиной территориях Брестской области на прошлой неделе продолжался процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны. Во время проведения бесед кандидатам доводят, что в случае внедрения в стране военного положения им будет выдано оружие и амуницию, а их основной задачей будет охрана и оборона общин в составе сформированных подразделений терробороны. В то же время палата представителей беларуси приняла законопроект о введении смертной казни за государственную измену для военнослужащих и представителей государственной власти. Не исключено, что такие действия лукашенко являются одним из шагов в рамках подготовки участия в войне против Украины», – сообщил Громов.

Напомним

13 декабря в беларуси заявили о начале внезапной проверки боевой готовности белорусской армии. Некоторые подразделения перебрасывали ближе к границе с Украиной.

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