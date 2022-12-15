Генштаб: не виключено, що лукашенко готується до участі у війні проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У білорусі триває набір до підрозділів тероборони, а влада запровадила смертну кару для військовослужбовців та чиновників. Цілком можливо, що такі дії лукашенка є одним з кроків в межах підготовки участі у війні проти України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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«Прикордонний державний комітет білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в’їзд та перебування громадян в прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межують з Київською та Чернігівською областями України. За наявними даними, в прикордонних з Україною територіях Брестської області минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі впровадження в країні воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів тероборони. В той же час, палата представників білорусі ухвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії лукашенка є одним з кроків в рамках підготовки участі у війні проти України», – повідомив Громов.
Нагадаємо
13 грудня у білорусі заявили про початок раптової перевірки бойової готовності білоруської армії. ДЕякі підрозділи перекидали ближче до кордону з Україною.