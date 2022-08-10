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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на Южнобужском направлении враг вел воздушную разведку БпЛА

Генштаб: на Южнобужском направлении враг вел воздушную разведку БпЛА

Киев • УНН

 • 186185 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиационных ударов вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. До 11 августа планируется проведение первого этапа совместного оперативно-тактического учения с боевой стрельбой вооруженных сил российской федерации и республики беларусь.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На Северском направлении враг совершил обстрел из ствольной артиллерии вблизи Сеньковки Черниговской области.

На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаров , Коробочкино, Пятигорское и Шевеловка.

С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении ветеринарного – Уды, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия по направлению Байрак – Гусаровка.

На Славянском направлении противник обстрелял районы Большой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.

На Краматорском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекамянского, Сидорового и Райгородка.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Яковлевка и Вершина. Нанесли авиационные удары силами штурмовой и армейской авиации вблизи Спирного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины.

Враг предпринял попытки ведения штурмовых действий на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь. Удачи не было, отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали у Красногоровки и Марьинки.

Противник пытается возобновить наступление на направлении Донецка – Пески, боевые действия продолжаются. Враг вел наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Удачи не имел, понес потери и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Константинопольское, Новомихайловка, Малая Токмачка, Великомихайловка, Павловка, Владимировка, Шевченко, Пречистовка, Железнодорожное, Степное, Полтавка, Новоселка, Гуляйполе и Малые Щербаки. Нанесли авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиационных ударов вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку нашим подразделениям в определенных операционных районах.

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