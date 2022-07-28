Генштаб: на границах с Беларусью фиксируется проведение инженерного оборудования позиций подразделений, прибывших на ротацию

Детали

Противник продолжает наносить авиационных и ракетных ударов, в том числе и с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений. В целях уточнения позиций наших войск, разоблачения системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведение воздушной разведки БпЛА.

Напомним

Об утренних ракетных обстрелах сообщают в Киевской, а также Николаевской и Черниговской областях.