Генштаб: на кордонах з білоруссю фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Генштаб у новому зведенні повідомив, що на кордонах з білоруссю фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. Про це інформує УНН.
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Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території республіки білорусь.
На Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. З метою уточнення позицій наших військ, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА.
Нагадаємо
Про ранкові ракетні обстріли повідомляють у Київській, а також Миколаївській та Чернігівській областях.