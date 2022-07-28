Генштаб: на кордонах з білоруссю фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію

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Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території республіки білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. З метою уточнення позицій наших військ, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА.

Нагадаємо

Про ранкові ракетні обстріли повідомляють у Київській, а також Миколаївській та Чернігівській областях.