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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Генштаб: на кордонах з білоруссю фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію

Генштаб: на кордонах з білоруссю фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію

Київ • УНН

 • 96803 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Генштаб у новому зведенні повідомив, що на кордонах з білоруссю фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. Про це інформує УНН.

Деталі

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території республіки білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. З метою уточнення позицій наших військ, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА.

Нагадаємо

Про ранкові ракетні обстріли повідомляють у Київській, а також Миколаївській та Чернігівській областях.

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