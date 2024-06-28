На передовой с начала суток произошло 140 боестолкновений. На Северском направлении обстановка напряженная, а на Покровском - сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиационный удар с применением 110 КАБов, также задействовали 328 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3180 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: враг 12 раз атаковали в районе Волчанска. ВСУ отбили 10 штурмов, но еще 2 боестолкновения продолжаются.

На Купянском: оккупанты совершили 9 попыток оттеснить украинские подразделения вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка и Кругляковка. На данный момент ВСУ отбили 8 атак врага, однако сейчас еще продолжается бой у Синьковки.

На Лиманском: захватчики 19 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Защитники отбили 17 атак, бои продолжаются.

На Северском: вражеские силы совершили 19 штурмов вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки. ВСУ отбили 15 атак оккупантов, еще 4 боестолкновения продолжаются.

На Краматорском: оккупанты пытаются продвинуться в районе Часового Яра, Нового и Ивановского. Защитники отбили 2 атаки, но еще 3 штурмовые действия не завершились.

[На направлении Горловка-Торецк: враг при поддержке авиации 15 раз атаковал позиции украинской армии. Было отбито 14 вражеских штурмов, еще один бой продолжается.

На Покровском: количество боестолкновений увеличилось до 37. Захватчики продолжают давить вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. ВСУ отбили 29 атак, продолжаются бои.

На Кураховском: произошло 11 боестолкновений. ВСУ отбили 5 штурмов вблизи Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. В то же время, сохраняется активность врага вблизи Красногоровки, где 4 атаки отражены, и еще 2 боестолкновения продолжаются. Ситуация напряженная.

На Времовском: захватчики пытается вклиниться в передний край обороны в районе Водяного. Действия врага активно поддерживаются артиллерией.

На Ореховском и Приднепровском: все усилия агрессоров потеснить Защитников с занимаемых позиций потерпели неудачу.

На фронте уже более 100 боевых столкновений, россияне активно наступают на двух направлениях - Генштаб