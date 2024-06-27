Киев • УНН
С начала суток 27 июня на фронте зафиксировано 104 боевых столкновения, горячее всего было на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех обстрелов со стороны оккупантов.
С начала текущих суток, 27 июня, на фронте зафиксировали 104 боевых столкновения. Горячее всего сейчас на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех российских штурмов за сегодня. Об этом говорится в сводке Генерального штаба, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении сегодня агрессор пытался атаковать здесь трижды. Продолжаются бои в районе Волчанска.
На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск. Продолжается бой возле Синьковки. Авиационному удару подверглись окрестности Петропавловки.
На Краматорском направлении противник усилил давление в районе Часового Яра. Идут два боя. Всего за сегодня враг атаковал здесь пять раз.
россия отправила на войну против Украины 10 тысяч мигрантов27 июня 2024, 12:38 • 18311 просмотров
На Торецком направлении количество штурмов захватчиков увеличилось до 25. Подразделения Сил обороны отбили 22 наступательные попытки войск рф, три атаки еще продолжаются. Агрессор применил авиацию и бомбил Торецк КАБами.
На Покровскомнаправлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 23 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются семь штурмовых действий.
На Приднепровском направлении произошла одна вражеская попытка атаковать. В общем, за день, это уже седьмая, шесть - отбито.
На остальных направлениях, как заявили в Генштабе, ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним
Вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что украинские беспилотники за две недели поразили 778 единиц российской техники.