Українські безпілотники за два тижні вразили близько 800 одиниць російської техніки
Київ • УНН
За словами віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова, українські безпілотники за два тижні вразили 778 одиниць російської техніки, знизивши бойовий потенціал росії.
Українські безпілотники за два тижні вразили 778 одиниць російської техніки. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.
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За словами Федорова, "йдеться про дані ударних підрозділів, яким передаємо безпілотники в межах Армії дронів. Щоденно вони знищують російську техніку, а ми щотижня публікуємо їхні результати".
"Пташки" підбивають ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерію, склади з боєприпасами й опорні пункти та знижують бойовий потенціал ворога.
"Працюємо, щоб у Сил оборони було більше технологій та інновацій. Це має стати нашою кількісною і якісною перевагою над ворогом", - резюмував Федоров.