Украинские беспилотники за две недели поразили 778 единиц российской техники. Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

По словам Федорова, "речь идет о данных ударных подразделений, которым передаем беспилотники в рамках Армии дронов. Ежедневно они уничтожают российскую технику, а мы еженедельно публикуем их результаты".

"Птички" подбивают вражеские танки, боевые бронированные машины, артиллерию, склады с боеприпасами и опорные пункты и снижают боевой потенциал врага.

"Работаем, чтобы у Сил обороны было больше технологий и инноваций. Это должно стать нашим количественным и качественным преимуществом над врагом", - резюмировал Федоров.