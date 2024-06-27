Киев • УНН
По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, украинские беспилотники за две недели поразили 778 единиц российской техники, снизив боевой потенциал россии.
Украинские беспилотники за две недели поразили 778 единиц российской техники. Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.
Детали
По словам Федорова, "речь идет о данных ударных подразделений, которым передаем беспилотники в рамках Армии дронов. Ежедневно они уничтожают российскую технику, а мы еженедельно публикуем их результаты".
"Птички" подбивают вражеские танки, боевые бронированные машины, артиллерию, склады с боеприпасами и опорные пункты и снижают боевой потенциал врага.
"Работаем, чтобы у Сил обороны было больше технологий и инноваций. Это должно стать нашим количественным и качественным преимуществом над врагом", - резюмировал Федоров.