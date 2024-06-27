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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60014 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На фронті вже понад 100 бойових зіткнень, росіяни активно наступають на двох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 34813 перегляди

З початку доби 27 червня на фронті зафіксовано 104 бойових зіткнення, найгарячіше було на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх обстрілів з боку окупантів.

На фронті вже понад 100 бойових зіткнень, росіяни активно наступають на двох напрямках - Генштаб

Від  початку поточної доби, 27 червня, на фронті зафіксували 104 бойових зіткнення. Найгарячіше зараз на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів за сьогодні. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу, передає УНН.

Деталі 

На Харківському напрямку сьогодні агресор намагався атакувати тут тричі. Тривають бої в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ. Триває бій біля Синьківки. Авіаційного удару зазнали околиці Петропавлівки.

На Краматорському напрямку противник посилив тиск в районі Часового Яру. Йдуть два бої. Загалом за сьогодні ворог атакував тут п’ять разів.

росія відправила на війну проти України 10 тисяч мігрантів27.06.24, 15:38 • 21300 переглядiв

На Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до 25. Підрозділи Сил оборони відбили 22 наступальні спроби військ рф, три атаки ще продовжуються. Агресор застосував авіацію та бомбардував Торецьк КАБами.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують тиску. Від початку доби ворог 23 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають сім штурмових дій.

На Придніпровському напрямку додалась одна ворожа спроба атакувати. Загалом, за день, це вже сьома, шість - відбито.

На решті напрямків, як заявили у Генштабі, ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров розповів, що українські безпілотники за два тижні вразили 778 одиниць російської техніки. 

Володимир Омельченко

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