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Генштаб: на фронті відбулося 140 боєзіткнень. На Сіверському і Покровському напрямках ситуація напружена

Київ • УНН

 • 28615 перегляди

Українські війська відбили численні російські атаки на багатьох ділянках фронту, особливо інтенсивні бої тривають на Сіверському та Покровському напрямках.

Генштаб: на фронті відбулося 140 боєзіткнень. На Сіверському і Покровському напрямках ситуація напружена

На передовій від початку доби відбулося 140 боєзіткнень. На Сіверському напрямку обстановка напружена, а на Покровському –  зберігається висока інтенсивність бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

російські загарбники завдали по території України 61 авіаційний удар із застосуванням 110 КАБів, також задіяли 328 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: ворог 12 разів атакували в районі Вовчанська. ЗСУ відбили 10 штурмів, але ще 2 боєзіткнення  тривають.

На Куп’янському: окупанти здійснили 9 спроб відтіснити українські підрозділи поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка та Кругляківка. На даний момент ЗСУ відбили 8 атак ворога, проте нині ще триває бій біля Синьківки. 

На Лиманському: загарбники 19 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Захисники відбили 17 атак,  бої тривають.

На Сіверському: ворожі сили здійснили 19 штурмів поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. ЗСУ відбили 15 атак окупантів, ще 4 боєзіткнення тривають.

На Краматорському: окупанти намагаються просунутися в районі Часового Яру, Нового та Іванівського. Захисники відбили 2 атаки, але ще 3 штурмові дії не завершилися.

На напрямку Горлівка-Торецьк: ворог за підтримки авіації 15 разів  атакував позиції українського війська. Було відбито 14 ворожих штурмів, ще один бій триває.  

На Покровському: кількість боєзіткнень збільшилась до 37. Загарбники продовжують тиснути поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. ЗСУ відбили 29 атак, тривають бої.

На Курахівському: відбулося 11 боєзіткнень. ЗСУ відбили 5 штурмів поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Водночас, зберігається активність ворога поблизу Красногорівки, де 4 атаки відбито, та ще 2 боєзіткнення тривають. Ситуація напружена.

На Времівському: загарбники намагається вклинитися в передній край оборони в районі Водяного. Дії ворога активно підтримуються артилерією.

На Оріхівському та Придніпровському: всі зусилля агресорів потіснити Захисників із займаних позицій зазнали невдачі.

На фронті вже понад 100 бойових зіткнень, росіяни активно наступають на двох напрямках - Генштаб27.06.24, 19:45 • 34813 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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