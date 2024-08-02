На передовой произошло 102 боестолкновения. На Покровском направлении остается высокая вражеская активность. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Противник нанес один ракетный удар, применив три ракеты, 54 авиационных удара, в частности, сбросил 52 КАБ, 544 удара дронами-камикадзе и совершил почти 3300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: вражеские силы 6 раз атаковали возле Глубокого, Тихого и Волчанска. ВСУ отбили 4 штурмовых действия, еще 2 боестолкновения продолжаются.

На Купянском: ВСУ отбили 2 атаки оккупантов в районе Стельмаховки.

На Лиманском: захватчики 10 раз атаковали возле населенных пунктов Макеевка, Терны и Торское, впрочем все атаки были отбиты.

На Северском: ВСУ отбивали 9 штурмов врага в районах Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Однако 2 боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском: было зафиксировано 9 боев вблизи Часового Яра, Ивановского и Клещеевки. Защитники отбили 6 атак, но три еще продолжаются.

На Торецком: террористы 15 раз осуществляли атаки в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное. В свою очередь, украинские воины отбили 12 штурмов, но 3 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском: Защитники отбили 27 наступательных и штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Ивановка, Желанное и Новоселовка Первая. По информации, сейчас еще три боестолкновения продолжаются.

На Кураховском: произошло 3 боестолкновения. Захватчики пробуют продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка.

На Времовском: зафиксировано 5 боестолкновений в направлении Водяного и Большой Новоселки.

На Ореховском: Защитники отражают атаку агрессора в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском: ВСУ отбили 6 атак противника.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 72, найгарячіше на Покровському напрямку