Генштаб: каждый четвертый боец в украинской армии - ракетчик или артиллерист
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Четвертая часть Вооруженных сил Украины - артиллеристы и ракетчики. Об этом на своей странице в Twitter сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает УНН.
"Артиллеристы и ракетчики составляют около 40 тыс. человек - это четвертая часть от общей численности всего боевого состава ВСУ", - написал Муженко.
При этом, по его словам, всего в составе Вооруженных сил - 9 бригад и 3 полки Ракетных войск и артиллерии.
"По опыту ВСУ применения ракет и артиллерии обеспечивает 90% огневого поражения противника", - добавил Муженко.
Напомним, Президент требует оснащения каждой артиллерийской батареи беспилотниками.