Генштаб: каждый четвертый боец ​​в украинской армии - ракетчик или артиллерист

"Артиллеристы и ракетчики составляют около 40 тыс. человек - это четвертая часть от общей численности всего боевого состава ВСУ", - написал Муженко.

При этом, по его словам, всего в составе Вооруженных сил - 9 бригад и 3 полки Ракетных войск и артиллерии.

"По опыту ВСУ применения ракет и артиллерии обеспечивает 90% огневого поражения противника", - добавил Муженко.

Напомним, Президент требует оснащения каждой артиллерийской батареи беспилотниками.