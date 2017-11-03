Генштаб: кожен четвертий боєць в українській армії - ракетник або артилерист

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Четверта частина Збройних сил України - артилеристи і ракетники. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, передає УНН.

"Артилеристи і ракетники складають близько 40 тис. осіб - це четверта частина від загальної чисельності всього бойового складу ЗСУ", - написав Муженко.

При цьому, за його словами, всього у складі Збройних сил – 9 бригад та 3 полки Ракетних військ і артилерії.

"За досвідом ЗСУ застосування ракет і артилерії забезпечує 90% вогневого ураження противника", - додав Муженко.

Нагадаємо, Президент вимагає оснащення кожної артилерійської батареї безпілотниками.

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