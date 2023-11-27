Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 325 тысяч

В Черном море сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель

Грузовое судно BLUE SHARK под флагом Белиза с 21 членом экипажа село на мель в районе Анапы (россия) во время сильного шторма, несмотря на то, что встало на якорь после штормового предупреждения.