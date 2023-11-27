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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 325 тысяч

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 06:15  •  16714 просмотра

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По данным Вооруженных сил Украины, с начала вторжения российские войска потеряли около 325 580 человек личного состава, 5 520 танков и тысячи других единиц военной техники

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 325 580 человек, 5520 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 27.11.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 325 580 (+750) человек,
  • танков - 5520 (+7) ед.,
  • боевых бронированных машин - 10 282 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 7875 (+1) ед.,
  • РСЗО - 907 (+0) ед.,
  • средств ПВО - 597 (+0) ед.,
  • самолетов - 323 (+0) ед.,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5905 (+4) ед.,
  • крылатых ракет - 1565 (+0) ед.,
  • кораблей/катеров - 22 (+0) ед.,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10 299 (+11) ед.,
  • специальной техники - 1113 (+0) ед.

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