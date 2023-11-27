Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 325 тысяч
Киев • УНН
По данным Вооруженных сил Украины, с начала вторжения российские войска потеряли около 325 580 человек личного состава, 5 520 танков и тысячи других единиц военной техники
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 325 580 человек, 5520 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 27.11.2023 ориентировочно составили:
- личного состава - около 325 580 (+750) человек,
- танков - 5520 (+7) ед.,
- боевых бронированных машин - 10 282 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 7875 (+1) ед.,
- РСЗО - 907 (+0) ед.,
- средств ПВО - 597 (+0) ед.,
- самолетов - 323 (+0) ед.,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5905 (+4) ед.,
- крылатых ракет - 1565 (+0) ед.,
- кораблей/катеров - 22 (+0) ед.,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10 299 (+11) ед.,
- специальной техники - 1113 (+0) ед.
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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 325 тысяч
По данным Вооруженных сил Украины, с начала вторжения российские войска потеряли около 325 580 человек личного состава, 5 520 танков и тысячи других единиц военной техники.
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