Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 387 тысяч

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 387 060 человек, 6331 танка и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составляли:

- личного состава - около 387 060 (+830) человек,

- танков - 6331 (+9),

- боевых бронированных машин - 11792 (+19),

- артиллерийских систем - 9274 (+46),

- РСЗВ - 978 (+2),

- средств ППО - 663 (+0),

- самолетов - 332 (+0),

- вертолетов - 324 (+0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7146 (+5),

- крылатых ракет - 1847 (+0),

- кораблей/катеров - 24 (+1),

- подводных лодок - 1 (+0),

- автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49),

- специальной техники - 1470 (+8).

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