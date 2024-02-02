Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 387 тисяч

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 387 060 осіб, 6331 танка та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 387 060 (+830) осіб,

• танків ‒ 6331 (+9),

• бойових броньованих машин ‒ 11792 (+19),

• артилерійських систем – 9274 (+46),

• РСЗВ – 978 (+2),

• засобів ППО ‒ 663 (+0),

• літаків – 332 (+0),

• гелікоптерів – 324 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5),

• крилатих ракет ‒ 1847 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 24 (+1),

• підводних човнів - 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49),

• спеціальної техніки ‒ 1470 (+8).

Уночі ППО збила 11 шахедів із 25 – Генштаб