Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 387 тисяч
Київ • УНН
За даними українських військових, з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року російські військові зазнали близько 387 060 людських втрат і втратили понад 6 300 танків і тисячі інших транспортних засобів.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 387 060 осіб, 6331 танка та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 387 060 (+830) осіб,
• танків ‒ 6331 (+9),
• бойових броньованих машин ‒ 11792 (+19),
• артилерійських систем – 9274 (+46),
• РСЗВ – 978 (+2),
• засобів ППО ‒ 663 (+0),
• літаків – 332 (+0),
• гелікоптерів – 324 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5),
• крилатих ракет ‒ 1847 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 24 (+1),
• підводних човнів - 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49),
• спеціальної техніки ‒ 1470 (+8).
Уночі ППО збила 11 шахедів із 25 – Генштаб02.02.24, 07:45 • 26522 перегляди