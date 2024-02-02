Уночі ППО збила 11 шахедів із 25 – Генштаб
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони вночі збили 11 з 25 іранських безпілотників "Шахід", запущених Росією.
Сили української ППО вночі 2 лютого знищили 11 ворожих дронів, які Росія запустила по українській території. Загалом було випущено 25 безпілотників. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб. передає УНН.
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"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено
Нагадаємо
Впродовж дня, 1 лютого, авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
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