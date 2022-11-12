Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 80 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 80 210 человек, 2838 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.11 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 80 210 (+810) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2838 (+24),
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- боевых бронированных машин ‒ 5730 (+34),
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- артиллерийских систем – 1829 (+12),
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- РСЗО – 393 (+0),
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- средств ПВО ‒ 205 (+0),
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- самолетов – 278 (+0),
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- вертолетов – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1),
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- крылатых ракет ‒ 399 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20),
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- специальной техники – 160 (+1).
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Дополнение
Украинские защитники уничтожили свыше 20 оккупантов и 6 единиц автотехники на юге.